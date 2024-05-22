Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 2 м х 8 см 02х80х2, №1 - Киев (163951) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 651 аптеке
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -16,40 грн
54,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -16,40 грн
54,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (3)
61,61 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
61,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
61,41 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -16,40 грн
54,60 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
64,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (3)
61,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
61,46 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -16,40 грн
54,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
71,00
Экономия: -16,40 грн
54,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -16,40 грн
54,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
62,67
Экономия: -13,01 грн
49,66 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
62,02 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
71,00
Экономия: -16,40 грн
54,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
62,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
62,14 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (4)
71,00
Экономия: -16,40 грн
54,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
61,89
Экономия: -12,27 грн
49,62 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
57,00
Экономия: -2,40 грн
54,60 грн