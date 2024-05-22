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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 4 м х 8 см 02х80х4, №1 - Киев (163950) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 565 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (4)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (6)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
81,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
107,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
106,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
81,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
106,59 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
109,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
106,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (4)
106,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (4)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (8)
107,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (2)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
106,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
123,00
Экономия: -26,00 грн
97,00 грн