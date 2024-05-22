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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 3,5 м х 8 см 02х80х3,5, №1 - Львов (163949) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -25,27 грн
63,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -17,27 грн
63,72 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Бандеры Степана, 26-А
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -21,00 грн
82,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (1)
77,80
Экономия: -6,20 грн
71,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
76,91
Экономия: -5,31 грн
71,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 30
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -17,27 грн
63,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -11,78 грн
63,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 47
Всего: упаковка (1)
74,50
Экономия: -10,78 грн
63,72 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Национальной Гвардии, 14-В
Всего: упаковка (1)
72,65 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (1)
72,99
Экономия: -9,27 грн
63,72 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
74,99
Экономия: -11,27 грн
63,72 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -8,78 грн
63,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -8,78 грн
63,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 1-Е/3
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -21,00 грн
82,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 19
Всего: упаковка (2)
90,14
Экономия: -10,27 грн
79,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 72-А
Всего: упаковка (2)
77,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
82,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 4
Всего: упаковка (3)
80,99
Экономия: -17,27 грн
63,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 55
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -20,78 грн
63,72 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
79,99
Экономия: -16,27 грн
63,72 грн