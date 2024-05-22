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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 2,5 м х 8 см 0,2х80х2,5, №1 - Львов (163947) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
62,80
Экономия: -5,84 грн
56,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Величковского, 1-Б
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
54,27
Экономия: -3,47 грн
50,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
49,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
49,44 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 48
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (4)
67,99 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (2)
67,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
Всего: упаковка (2)
49,44 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, бульв. Вишневецкого Дмитрия, 9
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 90
Всего: упаковка (2)
49,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
63,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
Всего: упаковка (1)
61,74
Экономия: -5,79 грн
55,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Митрополита Владимира, 33-Б
Всего: упаковка (2)
62,36
Экономия: -5,72 грн
56,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
Всего: упаковка (2)
67,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
Всего: упаковка (1)
67,99 грн