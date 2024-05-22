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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 2,5 м х 8 см 0,2х80х2,5, №1 - Киев (163947) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
65,72
Экономия: -6,79 грн
58,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (1)
67,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
49,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
49,44 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (2)
63,00
Экономия: -1,89 грн
61,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
Всего: упаковка (1)
65,15
Экономия: -7,42 грн
57,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Тростянецкая, 1-А
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -16,00 грн
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 6
Всего: упаковка (1)
75,00
Экономия: -16,00 грн
59,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -3,15 грн
59,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 35
Всего: упаковка (3)
49,44 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -1,89 грн
61,11 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
Всего: упаковка (2)
73,00
Экономия: -5,72 грн
67,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (2)
49,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Чайки, ул. Лобановского, 28
Всего: упаковка (1)
49,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (2)
72,35
Экономия: -6,94 грн
65,41 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 53 мин
Васильков, ул. Декабристов, 2
Всего: упаковка (2)
59,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (2)
66,54
Экономия: -5,85 грн
60,69 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -3,15 грн
59,85 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -1,89 грн
61,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Славутич, пл. Привокзальная, 7/2
Всего: упаковка (1)
49,44 грн