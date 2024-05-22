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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Львов (162561) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Нечуя-Левицкого, 3
Всего: упаковка (1)
65,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
61,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 96
Всего: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лысенко Николая, 5
Всего: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
56,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
54,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
63,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 63
Всего: упаковка (1)
59,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: упаковка (1)
59,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 90
Всего: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (2)
52,70 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Лапаевка, ул. Геофизиков, 19
Всего: упаковка (1)
54,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10
Всего: упаковка (1)
54,80 грн