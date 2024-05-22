БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Киев (162561) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 6 аптеках
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Аптека для экономных
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 54 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Гала аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Гала аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 54 мин
Киев, шоссе Харьковское, 2
В других городах:
Лекафарм
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется через 54 мин
Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Гала аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 54 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Ярослава Мудрого, 66-А
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 54 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 126/15
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Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Чайки, ул. Грушевского Михаила, 12
Гала аптека
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Всего: упаковка (1)
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Бровары, ул. Героев Украины, 11
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Воли, 12-А
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Мира, 13/1
Сидус
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 54 мин
Староконстантинов, ул. Мира, 28/2
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Гоща, ул. Независимости, 11
Сидус
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Винницкая, 59