Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Харьков (162561) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
61,10 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Героев Украины, 11
Всего: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
56,90 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (1)
40,70 грн
Аптека для экономных
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: упаковка (1)
56,60 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 35 мин
Киев, просп. Отрадный, 14/45
Всего: упаковка (1)
54,60 грн
Лекафарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всего: упаковка (4)
53,30 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Ярослава Мудрого, 66-А
Всего: упаковка (1)
58,60 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 126/15
Всего: упаковка (1)
61,10 грн
Гала аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Чайки, ул. Грушевского Михаила, 12
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, пер. Корабелов, 2-И
Всего: упаковка (1)
53,30 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
63,70 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Звягель, ул. Воли, 12-А
Всего: упаковка (1)
56,90 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
56,90 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Староконстантинов, ул. Мира, 13/1
Всего: упаковка (1)
59,00 грн
Сидус
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Мира, 28/2
Всего: упаковка (2)
59,00 грн
Сидус
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Винницкая, 59
Всего: упаковка (1)
61,10 грн