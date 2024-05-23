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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2,5 м, №1 - Одесса (162560) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
54,80
Экономия: -16,58 грн
38,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
49,10
Экономия: -14,85 грн
34,25 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (1)
54,80
Экономия: -16,58 грн
38,22 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (1)
49,80
Экономия: -14,75 грн
35,05 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Рокоссовского Маршала, 4
Всего: упаковка (1)
49,10
Экономия: -14,85 грн
34,25 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (1)
46,50 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: упаковка (1)
44,40 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 26
Всего: упаковка (2)
53,20 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1-А
Всего: упаковка (1)
38,60 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
39,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 11
Всего: упаковка (3)
41,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом