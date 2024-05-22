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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Львов (162558) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 127
Всего: упаковка (2)
32,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
33,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
31,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
28,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
34,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 90
Всего: упаковка (1)
34,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 269-М
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
29,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
32,30 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (2)
33,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (2)
33,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Лапаевка, ул. Геофизиков, 19
Всего: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10
Всего: упаковка (1)
31,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (2)
27,70 грн