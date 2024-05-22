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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Львов (162557) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Нечуя-Левицкого, 3
Всего: упаковка (1)
25,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лысенко Николая, 5
Всего: упаковка (1)
24,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 127
Всего: упаковка (2)
22,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 173
Всего: упаковка (1)
24,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
22,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
22,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
23,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
24,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 63
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
19,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 269-М
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 8
Всего: упаковка (1)
22,90 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом