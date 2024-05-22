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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Харьков (162475) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (2)
48,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
Всего: упаковка (1)
49,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 4
Всего: упаковка (1)
49,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
45,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Высоцкого, 8
Всего: упаковка (1)
38,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (2)
45,50 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (2)
31,80 грн
Аптека для экономных
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
40,60 грн
Аптека для економних
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (1)
42,20 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Гатное, ул. Покровская, 2/2
Всего: упаковка (1)
42,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 77/1
Всего: упаковка (1)
40,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 126/15
Всего: упаковка (1)
48,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
39,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 58
Всего: упаковка (1)
45,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
50,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Звягель, ул. Соборности, 2
Всего: упаковка (2)
48,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
45,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
46,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Староконстантинов, ул. Мира, 13/1
Всего: упаковка (1)
46,90 грн
Сидус
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Открыто Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Мира, 28/2
Всего: упаковка (1)
46,90 грн