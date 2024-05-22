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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (162463) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
58,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 4/6
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
Всего: упаковка (2)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (2)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
51,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (2)
60,80
Экономия: -18,38 грн
42,42 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Зодчих, 50
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -16,34 грн
37,66 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
53,70 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (1)
49,90 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 15:00
Херсон, просп. Независимости, 79
Всего: упаковка (2)
52,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (4)
53,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Португальская, 2-А
Всего: упаковка (1)
49,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
54,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (4)
51,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 26
Всего: упаковка (3)
51,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Новоселки, ул. Васильковская, 21
Всего: упаковка (2)
53,70 грн