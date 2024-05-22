Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2,5 м, №1 - Львов (162462) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (1)
44,90 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
49,40 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
44,30 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
42,60 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
51,10 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Аптека 3и
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Научная, 47
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Сидус
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: упаковка (1)
44,60 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 38
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
43,90 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 10
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
В других городах:
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (2)
54,60 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Весенняя, 2
Всего: упаковка (1)
49,40 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Наварийская, 2
Всего: упаковка (1)
47,80 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лапаевка, ул. Геофизиков, 19
Всего: упаковка (1)
44,30 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (1)
40,90 грн