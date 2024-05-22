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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2,5 м, №1 - Киев (162462) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (2)
38,42 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (2)
38,42 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (2)
33,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Высоцкого, 8
Всего: упаковка (1)
31,60 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
Всего: упаковка (4)
38,42 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (2)
38,42 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
38,42 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (2)
54,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 126/15
Всего: упаковка (2)
49,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 125
Всего: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Воли, 12-А
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (2)
43,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Мира, 13/1
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Березно, ул. Буховича, 15-А
Всего: упаковка (1)
47,70 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Винницкая, 59
Всего: упаковка (1)
49,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 23:00
Острог, ул. Татарская, 185
Всего: упаковка (1)
46,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Свято-Преображенская, 115-Б
Всего: упаковка (1)
49,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Ярмолинцы, ул. Хмельницкая, 4/1
Всего: упаковка (1)
47,70 грн