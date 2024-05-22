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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Львов (162460) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (1)
31,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тарнавского, 104-Б
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (4)
30,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 51
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
32,40 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
27,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 10
Всего: упаковка (2)
32,40 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
31,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокольники, ул. Трускавецкая, 129
Всего: упаковка (1)
31,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Весенняя, 2
Всего: упаковка (1)
31,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Лапаевка, ул. Геофизиков, 19
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 10
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Винная Гора, 5
Всего: упаковка (1)
26,70 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Солонка, ул. Центральная, 1-А
Всего: упаковка (1)
31,30 грн