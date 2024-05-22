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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Киев (162460) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека для економних
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (3)
21,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
26,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (2)
27,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Киев, ул. Западинская, 15-А
Всего: упаковка (1)
23,10 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
31,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 56 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 126/15
Всего: упаковка (2)
32,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
Всего: упаковка (1)
31,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Звягель, ул. Соборности, 2
Всего: упаковка (1)
31,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Мира, 13/1
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Сидус
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Открыто Закроется через 56 мин
Староконстантинов, ул. Мира, 28/2
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Гоща, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Винницкая, 59
Всего: упаковка (1)
31,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Трудовая, 5-Б
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 61/1-А
Всего: упаковка (1)
31,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34
Всего: упаковка (1)
31,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 23:00
Острог, ул. Татарская, 185
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Александрия, ул. Свято-Преображенская, 115-Б
Всего: упаковка (1)
31,30 грн