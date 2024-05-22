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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Львов (162459) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 96
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Опрышковская, 6/8
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: упаковка (1)
21,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (2)
21,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
21,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
20,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (2)
21,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
20,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
23,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
21,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 151
Всего: упаковка (1)
21,60 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 273
Всего: упаковка (2)
23,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 269-М
Всего: упаковка (1)
21,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
21,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 8
Всего: упаковка (1)
21,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 26
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (2)
24,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Героев Крут, 1-А
Всего: упаковка (1)
22,40 грн