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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Харьков (162459) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (2)
24,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 3
Всего: упаковка (1)
20,50 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (1)
20,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
20,60 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
21,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (1)
20,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 54
Всего: упаковка (1)
24,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Новоселки, ул. Васильковская, 21
Всего: упаковка (3)
20,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 30
Всего: упаковка (1)
20,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Зодчих, 54
Всего: упаковка (1)
21,50 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется через 37 мин
Житомир, ул. Покровская, 129
Всего: упаковка (1)
20,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, ул. Шухевича Романа, 1
Всего: упаковка (1)
23,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (1)
21,80 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
21,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Староконстантинов, ул. Мира, 13/1
Всего: упаковка (1)
21,80 грн
Сидус
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Открыто Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Мира, 28/2
Всего: упаковка (1)
21,80 грн
Сидус
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Винницкая, 59
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 26-А
Всего: упаковка (1)
17,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34
Всего: упаковка (1)
22,50 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Березно, ул. Буховича, 15-А
Всего: упаковка (1)
21,80 грн