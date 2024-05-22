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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 4 м, №1 - Харьков (162368) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
63,20 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (1)
62,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
58,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
66,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Звягель, ул. Воли, 12-А
Всего: упаковка (1)
60,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Звягель, ул. Соборности, 2
Всего: упаковка (4)
64,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (3)
62,30 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
60,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
62,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Староконстантинов, ул. Мира, 13/1
Всего: упаковка (1)
51,70 грн
Сидус
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Винницкая, 59
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Трудовая, 5-Б
Всего: упаковка (1)
61,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 26-А
Всего: упаковка (1)
50,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Тернопольская, 34
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Гоща, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
60,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Дунаевцы, ул. Хмельницкого Богдана, 21-Б
Всего: упаковка (1)
57,90 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 45/7
Всего: упаковка (1)
56,40 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 23:00
Острог, ул. Татарская, 185
Всего: упаковка (1)
60,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Белогорье, ул. Мира, 1-Г
Всего: упаковка (1)
64,60 грн