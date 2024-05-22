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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Львов (162363) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Нечуя-Левицкого, 3
Всего: упаковка (1)
29,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лысенко Николая, 5
Всего: упаковка (1)
28,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панча Петра, 18-В
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: упаковка (1)
26,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 117
Всего: упаковка (1)
28,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 9-Б
Всего: упаковка (1)
26,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
28,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 170-М
Всего: упаковка (1)
24,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
25,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
23,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
28,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 269-М
Всего: упаковка (1)
26,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
24,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Антонича, 26
Всего: упаковка (2)
27,40 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокольники, ул. Трускавецкая, 129
Всего: упаковка (1)
27,40 грн