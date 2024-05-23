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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Запорожье (160369) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
31,00
Экономия: -7,00 грн
24,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
31,00
Экономия: -7,00 грн
24,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (4)
28,52
Экономия: -3,46 грн
25,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
29,50
Экономия: -4,74 грн
24,76 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
29,60
Экономия: -4,25 грн
25,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (51)
30,25
Экономия: -3,51 грн
26,74 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 4
Всего: упаковка (2)
31,00
Экономия: -7,00 грн
24,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (3)
29,09
Экономия: -3,87 грн
25,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (3)
30,41
Экономия: -5,23 грн
25,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (3)
31,37
Экономия: -2,84 грн
28,53 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (8)
31,00
Экономия: -7,00 грн
24,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (7)
34,00
Экономия: -10,00 грн
24,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
28,00
Экономия: -4,00 грн
24,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 30-В
Всего: упаковка (4)
29,85
Экономия: -4,58 грн
25,27 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
18,83 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (7)
31,00
Экономия: -7,00 грн
24,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (3)
27,42
Экономия: -2,16 грн
25,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
30,52
Экономия: -3,16 грн
27,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (6)
27,59
Экономия: -2,43 грн
25,16 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (2)
31,00
Экономия: -7,00 грн
24,00 грн