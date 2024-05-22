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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 20 см х 270 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (160369) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
29,20
Экономия: -3,81 грн
25,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (4)
28,18
Экономия: -2,92 грн
25,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (6)
27,83
Экономия: -2,57 грн
25,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (6)
27,59
Экономия: -2,43 грн
25,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
30,52
Экономия: -3,16 грн
27,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
26,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (4)
29,56
Экономия: -4,29 грн
25,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (3)
27,42
Экономия: -2,16 грн
25,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (3)
29,14
Экономия: -3,83 грн
25,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
34,31
Экономия: -4,84 грн
29,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (12)
29,59
Экономия: -4,46 грн
25,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
Всего: упаковка (2)
35,00
Экономия: -5,62 грн
29,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (4)
28,58
Экономия: -3,38 грн
25,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (9)
27,02
Экономия: -1,84 грн
25,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
Всего: упаковка (1)
29,50
Экономия: -4,59 грн
24,91 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: упаковка (12)
28,20
Экономия: -2,95 грн
25,25 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (1)
27,24
Экономия: -2,02 грн
25,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
23,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (2)
27,68
Экономия: -2,48 грн
25,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (3)
27,15
Экономия: -1,98 грн
25,17 грн