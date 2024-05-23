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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Запорожье (160368) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
25,00
Экономия: -7,00 грн
18,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
22,26 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (3)
24,77
Экономия: -2,24 грн
22,53 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
Всего: упаковка (1)
27,00
Экономия: -9,00 грн
18,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (1)
22,00
Экономия: -4,00 грн
18,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (3)
23,37
Экономия: -2,24 грн
21,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (2)
22,80
Экономия: -1,97 грн
20,83 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (24)
24,70
Экономия: -0,30 грн
24,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
22,25 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (14)
17,64 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 112-Б
Всего: упаковка (2)
17,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (1)
25,36
Экономия: -4,72 грн
20,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (4)
21,27
Экономия: -2,46 грн
18,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (11)
20,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (3)
22,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
17,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
21,24
Экономия: -2,46 грн
18,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (12)
17,54 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (9)
17,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
25,14
Экономия: -2,89 грн
22,25 грн