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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 15 см х 270 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (160368) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (9)
17,54 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
21,24
Экономия: -2,46 грн
18,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
17,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (3)
22,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 112-Б
Всего: упаковка (2)
17,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
22,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (11)
20,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (4)
21,27
Экономия: -2,46 грн
18,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (12)
17,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (2)
22,93 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (14)
17,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
25,14
Экономия: -2,89 грн
22,25 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
22,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (1)
27,41
Экономия: -5,16 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 29-М
Всего: упаковка (10)
29,90
Экономия: -7,65 грн
22,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
Всего: упаковка (9)
30,72
Экономия: -8,47 грн
22,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (3)
23,37
Экономия: -2,24 грн
21,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (2)
22,80
Экономия: -1,97 грн
20,83 грн
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (15)
22,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
22,25 грн