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БИНТ ГИПСОВЫЙ торговой марки IGAR 10 см х 270 см, №1 - Днепр (Днепропетровск) (160367) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (2)
14,08
Экономия: -1,40 грн
12,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
Всего: упаковка (1)
19,31
Экономия: -3,14 грн
16,17 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
Всего: упаковка (12)
15,04 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (2)
9,39 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -4,00 грн
10,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (3)
4,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
15,76
Экономия: -1,45 грн
14,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (4)
16,73
Экономия: -1,91 грн
14,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (2)
13,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (2)
6,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
12,96
Экономия: -0,54 грн
12,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
13,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (1)
13,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 16
Всего: упаковка (12)
18,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
Всего: упаковка (15)
18,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
Всего: упаковка (3)
6,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (11)
11,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
Всего: упаковка (8)
13,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
18,06
Экономия: -2,16 грн
15,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (1)
16,34
Экономия: -2,08 грн
14,26 грн