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БАНДАЖ (ПОВЯЗКА) ФИКСИРУЮЩИЙ "ДЕЗО" 3011 размер 3, №1 - Киев (355332) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -160,20 грн
943,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -160,20 грн
943,80 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -160,20 грн
943,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -160,20 грн
943,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Красилов, ул. Грушевского, 84
Всего: упаковка (1)
840,95 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (1)
1004,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 16 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1016,00
Экономия: -72,20 грн
943,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
953,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
953,70 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
939,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1104,00
Экономия: -160,20 грн
943,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (3)
953,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Спортивная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
953,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
834,05 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
963,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Мира, 71
Всего: упаковка (1)
979,10 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Капушанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
804,90 грн
Житомирлики
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 47
Всего: упаковка (1)
845,62 грн
Фармсвит здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
Всего: упаковка (2)
851,10 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (1)
802,10 грн