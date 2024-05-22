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БАНДАЖ (ПОВЯЗКА) ФИКСИРУЮЩИЙ "ДЕЗО" 3011 размер 2, №1 - Киев (151785) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
Всего: упаковка (2)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 15-А
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вишенки, ул. Центральная, 150-Б
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
Всего: упаковка (3)
1060,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Всего: упаковка (5)
1004,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Всего: упаковка (2)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
1060,00 грн