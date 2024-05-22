БАНДАЖ (ПОВЯЗКА) ФИКСИРУЮЩИЙ "ДЕЗО" 3011 размер 2, №1 - Киев (151785) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
В других городах:
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 15-А
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Вишенки, ул. Центральная, 150-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 25
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Аптека бам
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
D.s.
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 23:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Сарны, ул. Широкая, 1
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Аптека бам
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16