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БАНДАЖ (ПОВЯЗКА) ФИКСИРУЮЩИЙ "ДЕЗО" 3011 размер 2, №1 - Харьков (151785) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1016,00
Экономия: -183,40 грн
832,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 15-А
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Вишенки, ул. Центральная, 150-Б
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Героев Небесной Сотни, 30
Всего: упаковка (2)
1060,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
1104,00
Экономия: -271,40 грн
832,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (2)
953,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 25
Всего: упаковка (1)
1060,00 грн