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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Днепр (Днепропетровск) (148163) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
9,53
Экономия: -0,53 грн
9,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (52)
9,24
Экономия: -0,88 грн
8,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (30)
9,93
Экономия: -0,82 грн
9,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
9,77
Экономия: -1,43 грн
8,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (15)
9,47
Экономия: -1,15 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (31)
9,42
Экономия: -2,47 грн
6,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (38)
9,20
Экономия: -0,84 грн
8,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (7)
9,79
Экономия: -1,37 грн
8,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (38)
9,49
Экономия: -2,33 грн
7,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (24)
8,81
Экономия: -0,88 грн
7,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
8,99
Экономия: -0,63 грн
8,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (114)
9,16
Экономия: -2,87 грн
6,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (15)
8,88
Экономия: -0,52 грн
8,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (4)
9,28
Экономия: -0,92 грн
8,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (29)
9,25
Экономия: -0,89 грн
8,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (164)
8,31
Экономия: -0,41 грн
7,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (113)
9,73
Экономия: -1,37 грн
8,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (5)
8,95
Экономия: -0,35 грн
8,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (3)
8,73
Экономия: -0,33 грн
8,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (15)
8,96
Экономия: -0,54 грн
8,42 грн