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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Днепр (Днепропетровск) (148162) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (13)
19,06
Экономия: -2,66 грн
16,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (7)
18,69
Экономия: -2,29 грн
16,40 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4)
18,59
Экономия: -2,07 грн
16,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (6)
19,76
Экономия: -3,34 грн
16,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (20)
19,19
Экономия: -2,75 грн
16,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
19,62
Экономия: -2,78 грн
16,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (30)
19,04
Экономия: -2,52 грн
16,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (14)
18,62
Экономия: -2,15 грн
16,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
18,78
Экономия: -2,33 грн
16,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (5)
18,45
Экономия: -1,89 грн
16,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (8)
19,64
Экономия: -3,20 грн
16,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (15)
18,38
Экономия: -1,84 грн
16,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (40)
19,09
Экономия: -2,64 грн
16,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (40)
18,52
Экономия: -2,05 грн
16,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (26)
17,77
Экономия: -1,20 грн
16,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (28)
18,43
Экономия: -1,94 грн
16,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (8)
17,91
Экономия: -1,34 грн
16,57 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (10)
18,55
Экономия: -2,15 грн
16,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (33)
18,56
Экономия: -2,09 грн
16,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (142)
14,15
Экономия: -1,33 грн
12,82 грн