Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙЦены в аптеках

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Запорожье (148079) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (15)
21,47
Экономия: -1,94 грн
19,53 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (10)
20,38
Экономия: -2,27 грн
18,11 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
16,52
Экономия: -2,26 грн
14,26 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (7)
21,38
Экономия: -1,77 грн
19,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (11)
21,23
Экономия: -3,06 грн
18,17 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (5)
21,73
Экономия: -2,47 грн
19,26 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (6)
20,74
Экономия: -2,55 грн
18,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
20,69
Экономия: -1,96 грн
18,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
19,74
Экономия: -1,57 грн
18,17 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (13)
21,37
Экономия: -1,93 грн
19,44 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (35)
21,70
Экономия: -2,44 грн
19,26 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (4)
21,07
Экономия: -1,68 грн
19,39 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (18)
19,60
Экономия: -1,92 грн
17,68 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (11)
20,21
Экономия: -1,94 грн
18,27 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (11)
20,59
Экономия: -2,81 грн
17,78 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (2)
21,54
Экономия: -3,49 грн
18,05 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (134)
21,39
Экономия: -3,28 грн
18,11 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (13)
19,78
Экономия: -1,82 грн
17,96 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (29)
20,12
Экономия: -1,92 грн
18,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (9)
36,05
Экономия: -1,27 грн
34,78 грн