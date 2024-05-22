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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см "Снежинка", №1 - Днепр (Днепропетровск) (148079) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (10)
21,07
Экономия: -2,92 грн
18,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (14)
20,66
Экономия: -2,53 грн
18,13 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
20,36
Экономия: -2,25 грн
18,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (58)
21,70
Экономия: -3,65 грн
18,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (11)
21,11
Экономия: -3,00 грн
18,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
21,54
Экономия: -3,03 грн
18,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (32)
20,85
Экономия: -2,74 грн
18,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (6)
20,57
Экономия: -2,35 грн
18,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (15)
20,25
Экономия: -2,06 грн
18,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (5)
20,33
Экономия: -2,20 грн
18,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (16)
21,61
Экономия: -3,50 грн
18,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (8)
20,16
Экономия: -2,00 грн
18,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (21)
21,01
Экономия: -2,87 грн
18,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (20)
20,48
Экономия: -2,24 грн
18,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (25)
19,43
Экономия: -1,30 грн
18,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (22)
20,24
Экономия: -2,13 грн
18,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (13)
19,58
Экономия: -1,45 грн
18,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (10)
20,50
Экономия: -2,37 грн
18,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (4)
20,37
Экономия: -2,27 грн
18,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (37)
20,47
Экономия: -1,91 грн
18,56 грн