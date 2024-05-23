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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Запорожье (148078) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (4)
11,38
Экономия: -1,05 грн
10,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (5)
10,28
Экономия: -0,86 грн
9,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (6)
11,23
Экономия: -1,04 грн
10,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: упаковка (13)
11,46
Экономия: -1,75 грн
9,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (6)
10,98
Экономия: -0,90 грн
10,08 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (44)
11,31
Экономия: -1,85 грн
9,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (139)
11,48
Экономия: -1,77 грн
9,71 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (11)
9,26
Экономия: -0,90 грн
8,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (69)
11,01
Экономия: -1,52 грн
9,49 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (12)
10,71
Экономия: -0,85 грн
9,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (109)
11,30
Экономия: -1,78 грн
9,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (32)
11,25
Экономия: -1,76 грн
9,49 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (17)
10,84
Экономия: -1,34 грн
9,50 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (16)
10,14
Экономия: -0,68 грн
9,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (2)
11,50
Экономия: -1,07 грн
10,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (27)
11,41
Экономия: -1,70 грн
9,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (15)
10,77
Экономия: -1,30 грн
9,47 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (28)
11,07
Экономия: -1,55 грн
9,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (124)
11,19
Экономия: -1,65 грн
9,54 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (1)
10,84
Экономия: -1,13 грн
9,71 грн