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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Львов (148078) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (2)
9,55
Экономия: -0,44 грн
9,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
Всего: упаковка (1)
10,49
Экономия: -1,07 грн
9,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (6)
11,35
Экономия: -2,08 грн
9,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
Всего: упаковка (38)
10,70
Экономия: -1,29 грн
9,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (18)
11,12
Экономия: -1,54 грн
9,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (31)
10,44
Экономия: -0,93 грн
9,51 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (9)
10,38
Экономия: -0,95 грн
9,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (2)
8,42
Экономия: -0,97 грн
7,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (13)
8,36
Экономия: -0,85 грн
7,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
11,25
Экономия: -1,79 грн
9,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (1)
10,40
Экономия: -1,07 грн
9,33 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (15)
10,23
Экономия: -0,77 грн
9,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (34)
10,55
Экономия: -1,13 грн
9,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
10,26
Экономия: -0,71 грн
9,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (5)
10,60
Экономия: -1,07 грн
9,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
10,89
Экономия: -1,26 грн
9,63 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (14)
10,62
Экономия: -1,12 грн
9,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (13)
11,40
Экономия: -1,94 грн
9,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (20)
11,01
Экономия: -1,02 грн
9,99 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (9)
10,07
Экономия: -0,61 грн
9,46 грн