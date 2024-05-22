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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см "Снежинка", №1 - Днепр (Днепропетровск) (148078) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (9)
10,78
Экономия: -1,33 грн
9,45 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (14)
10,70
Экономия: -1,20 грн
9,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (13)
11,40
Экономия: -1,94 грн
9,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
10,89
Экономия: -1,26 грн
9,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (13)
11,39
Экономия: -1,24 грн
10,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (5)
10,60
Экономия: -1,07 грн
9,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (6)
11,57
Экономия: -1,29 грн
10,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
10,26
Экономия: -0,71 грн
9,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (34)
10,55
Экономия: -1,13 грн
9,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (15)
10,23
Экономия: -0,77 грн
9,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (11)
10,70
Экономия: -1,25 грн
9,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
10,80
Экономия: -1,23 грн
9,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (132)
10,68
Экономия: -1,02 грн
9,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (28)
11,33
Экономия: -1,77 грн
9,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (3)
11,66
Экономия: -1,74 грн
9,92 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (2)
10,18
Экономия: -0,62 грн
9,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (3)
10,42
Экономия: -0,94 грн
9,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (2)
10,33
Экономия: -0,91 грн
9,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (8)
10,52
Экономия: -0,90 грн
9,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (39)
11,14
Экономия: -1,65 грн
9,49 грн