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БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 4045, согревающий размер M/L, люкс, №1 - Киев (169522) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 49
Всего: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 1
Всего: упаковка (1)
605,52
Экономия: -38,02 грн
567,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
604,50 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
Всего: упаковка (1)
628,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 23:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 84
Всего: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Бар, ул. Каштановая, 11
Всего: упаковка (1)
604,99
Экономия: -39,90 грн
565,09 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
607,00
Экономия: -18,21 грн
588,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
525,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 93-А
Всего: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
Всего: упаковка (1)
666,79
Экономия: -84,85 грн
581,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
Всего: упаковка (1)
525,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
525,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 17 мин
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
556,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
631,25
Экономия: -46,56 грн
584,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
690,20
Экономия: -109,80 грн
580,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
695,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
695,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (1)
525,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: упаковка (1)
643,15
Экономия: -8,20 грн
634,95 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
695,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 80-Б
Всего: упаковка (1)
595,99
Экономия: -30,90 грн
565,09 грн