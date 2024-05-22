К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Теплик, ул. Независимости, 29 Всего: упаковка (1) 443,29 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, ул. Пилотская, 10-А Всего: упаковка (1) 447,41 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Красноильск, ул. Штефан чел Маре, 155-А/2 Всего: упаковка (1) 448,79 Экономия: -3,34 грн 445,45 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9 Всего: упаковка (1) 446,33 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1 Всего: упаковка (1) 448,84 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А Всего: упаковка (1) 446,56 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Лисец, ул. Сечевых Стрельцов, 41-А Всего: упаковка (1) 447,92 Экономия: -2,69 грн 445,23 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Паляница, ул. Стаище, 94-А Всего: упаковка (5) 443,16 Экономия: -1,07 грн 442,09 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 00:00 График работы Борислав, ул. Поток, 12 Всего: упаковка (1) 445,34 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Виноградов, ул. Мира, 14 Всего: упаковка (1) 426,61 грн Забронировать

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В Всего: упаковка (1) 435,10 грн

Аптека 3и Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Золочев, ул. Шашкевича, 5 Всего: упаковка (1) 443,30 грн