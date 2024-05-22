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БАНДАЖ ДЛЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (500) неопреновый универсальный, №1 - Днепр (Днепропетровск) (738776) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
332,00
Экономия: -57,00 грн
275,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
300,00
Экономия: -25,00 грн
275,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
316,00
Экономия: -41,00 грн
275,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
332,00
Экономия: -57,00 грн
275,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
316,00
Экономия: -41,00 грн
275,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
316,00
Экономия: -41,00 грн
275,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (2)
332,00
Экономия: -57,00 грн
275,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
332,00
Экономия: -57,00 грн
275,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
316,00
Экономия: -41,00 грн
275,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (2)
316,00
Экономия: -41,00 грн
275,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (1)
316,00
Экономия: -41,00 грн
275,00 грн
Фармацевт копейкин
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Крымская, 80
Всего: упаковка (1)
287,50 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
287,50 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (2)
284,90 грн
Ева
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 15/1
Всего: упаковка (1)
284,90 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
284,90 грн
Диана
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 85
Всего: упаковка (1)
284,90 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
284,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
Всего: упаковка (3)
275,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом