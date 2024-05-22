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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 2B, 8502 эластичный S/M, №1 - Львов (526302) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Свк фарм
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Открыто Закроется через 11 мин
Нетишин, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
171,50
Экономия: -8,57 грн
162,93 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -2,52 грн
81,48 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -2,52 грн
81,48 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 120
Всего: упаковка (1)
235,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
156,00
Экономия: -4,68 грн
151,32 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
171,50
Экономия: -8,57 грн
162,93 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
175,00
Экономия: -5,25 грн
169,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
173,09
Экономия: -11,74 грн
161,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (1)
177,40
Экономия: -15,99 грн
161,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
Всего: упаковка (1)
181,53
Экономия: -25,21 грн
156,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
179,28
Экономия: -17,59 грн
161,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
202,05
Экономия: -13,58 грн
188,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: упаковка (1)
184,11
Экономия: -21,08 грн
163,03 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (1)
165,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
165,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (2)
207,65
Экономия: -18,21 грн
189,44 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
199,20
Экономия: -15,36 грн
183,84 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
203,37
Экономия: -19,53 грн
183,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
197,91
Экономия: -28,39 грн
169,52 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
165,10 грн