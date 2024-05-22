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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 2B, 8502 эластичный S/M, №1 - Днепр (Днепропетровск) (526302) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
197,91
Экономия: -28,39 грн
169,52 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
165,10 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (1)
199,20
Экономия: -15,36 грн
183,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
203,37
Экономия: -19,53 грн
183,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (2)
207,65
Экономия: -18,21 грн
189,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
199,46
Экономия: -17,01 грн
182,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
206,56
Экономия: -18,09 грн
188,47 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (1)
165,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: упаковка (1)
185,26
Экономия: -22,23 грн
163,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (1)
178,06
Экономия: -16,37 грн
161,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
Всего: упаковка (1)
179,48
Экономия: -23,16 грн
156,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
Всего: упаковка (1)
175,65
Экономия: -14,24 грн
161,41 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
165,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
177,09
Экономия: -15,74 грн
161,35 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
175,00
Экономия: -5,25 грн
169,75 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
171,50
Экономия: -8,57 грн
162,93 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (1)
156,00
Экономия: -4,68 грн
151,32 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -2,52 грн
81,48 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 120
Всего: упаковка (1)
235,00 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (1)
84,00
Экономия: -2,52 грн
81,48 грн