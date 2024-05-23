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БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 2B, 8502 эластичный L/XL, №1 - Запорожье (526301) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
83,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
83,65 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
207,33
Экономия: -26,46 грн
180,87 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
153,29
Экономия: -11,97 грн
141,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
Всего: упаковка (1)
135,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 23
Всего: упаковка (1)
161,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
174,17
Экономия: -17,06 грн
157,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
Всего: упаковка (2)
173,94
Экономия: -17,07 грн
156,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
Всего: упаковка (1)
203,54
Экономия: -28,27 грн
175,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 129
Всего: упаковка (1)
83,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (1)
86,95
Экономия: -2,61 грн
84,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 20
Всего: упаковка (1)
186,05
Экономия: -5,58 грн
180,47 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
159,00
Экономия: -7,95 грн
151,05 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -2,41 грн
78,09 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
156,00
Экономия: -4,68 грн
151,32 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (1)
159,00
Экономия: -4,77 грн
154,23 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
Всего: упаковка (1)
156,00
Экономия: -4,68 грн
151,32 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
Всего: упаковка (1)
159,00
Экономия: -4,77 грн
154,23 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
159,00
Экономия: -4,77 грн
154,23 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
145,00 грн