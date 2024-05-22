К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Полтава, ул. Европейская, 21 Всего: упаковка (1) 174,17 Экономия: -17,06 грн 157,11 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Рабочая, 168 Всего: упаковка (1) 207,33 Экономия: -26,46 грн 180,87 грн Забронировать

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А Всего: упаковка (2) 153,29 Экономия: -11,97 грн 141,32 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Онуфриевка, ул. Центральная, 23 Всего: упаковка (1) 161,10 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, ул. Парамонова, 6 Всего: упаковка (1) 83,65 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12 Всего: упаковка (1) 83,62 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Софиевка, ул. Независимости, 54 Всего: упаковка (1) 135,36 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 135 Всего: упаковка (2) 173,94 Экономия: -17,07 грн 156,87 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В Всего: упаковка (1) 203,54 Экономия: -28,27 грн 175,27 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, пер. Финский, 3 Всего: упаковка (1) 86,95 Экономия: -2,61 грн 84,34 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Киев, ул. Гната Юры, 20 Всего: упаковка (1) 186,05 Экономия: -5,58 грн 180,47 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Берестейский, 108/1 Всего: упаковка (1) 159,00 Экономия: -7,95 грн 151,05 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 129 Всего: упаковка (1) 83,70 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бердичев, ул. Европейская, 128 Всего: упаковка (1) 80,50 Экономия: -2,41 грн 78,09 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бердичев, ул. Расковой, 1 Всего: упаковка (1) 159,00 Экономия: -4,77 грн 154,23 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Бердичев, ул. Житомирская, 38 Всего: упаковка (1) 156,00 Экономия: -4,68 грн 151,32 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельник, просп. Свободы, 13 Всего: упаковка (1) 156,00 Экономия: -4,68 грн 151,32 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85 Всего: упаковка (1) 159,00 Экономия: -4,77 грн 154,23 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А Всего: упаковка (1) 159,00 Экономия: -4,77 грн 154,23 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (1) 145,00 грн Забронировать