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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер XL, №1 - Запорожье (494888) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
259,31
Экономия: -47,25 грн
212,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
406,99
Экономия: -50,10 грн
356,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
581,88
Экономия: -104,27 грн
477,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
329,78 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
424,99
Экономия: -68,10 грн
356,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
257,51
Экономия: -10,64 грн
246,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -56,00 грн
371,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
287,27
Экономия: -9,77 грн
277,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
260,45
Экономия: -13,58 грн
246,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. Административная, 4
Всего: упаковка (1)
422,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Яновского, 112
Всего: упаковка (1)
451,99
Экономия: -95,10 грн
356,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
375,49
Экономия: -15,10 грн
360,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -113,10 грн
356,89 грн