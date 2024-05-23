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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер XL, №1 - Одесса (494888) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
Всего: упаковка (1)
375,49
Экономия: -15,10 грн
360,39 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Измаил, ул. Болградская, 80
Всего: упаковка (2)
269,24
Экономия: -11,35 грн
257,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Яновского, 112
Всего: упаковка (1)
451,99
Экономия: -95,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Катеринополь, ул. Соборная, 47
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 71
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 39
Всего: упаковка (1)
422,99
Экономия: -66,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
424,99
Экономия: -68,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Евдокименко, 24-А
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
Всего: упаковка (1)
413,99
Экономия: -57,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 51
Всего: упаковка (1)
424,99
Экономия: -68,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 118
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Калиновка, ул. Независимости, 55-А
Всего: упаковка (1)
404,99
Экономия: -48,10 грн
356,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
259,31
Экономия: -47,25 грн
212,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
581,88
Экономия: -104,27 грн
477,61 грн