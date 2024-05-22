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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер XL, №1 - Львов (494888) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 60
Всего: упаковка (1)
455,99
Экономия: -99,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 97
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Жолква, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
439,99
Экономия: -83,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
Всего: упаковка (2)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 33
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 53/2
Всего: упаковка (1)
413,99
Экономия: -57,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 23
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Стефаника, 5
Всего: упаковка (1)
422,99
Экономия: -66,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Невского Александра, 10
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Вивчаренко, 8-А
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 12
Всего: упаковка (1)
439,99
Экономия: -83,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 65
Всего: упаковка (1)
439,99
Экономия: -83,10 грн
356,89 грн