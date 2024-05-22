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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер XL, №1 - Киев (494888) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (2)
201,64
Экономия: -15,88 грн
185,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
421,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
255,54
Экономия: -8,67 грн
246,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 1
Всего: упаковка (1)
207,96
Экономия: -18,52 грн
189,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 11-Б
Всего: упаковка (1)
282,24
Экономия: -10,02 грн
272,22 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Барышевка, ул. Березанская, 12/1
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -113,10 грн
356,89 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (1)
386,99
Экономия: -30,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
Всего: упаковка (1)
413,99
Экономия: -57,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (1)
406,99
Экономия: -50,10 грн
356,89 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (1)
399,99
Экономия: -43,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 23
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 61/2
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
Всего: упаковка (1)
424,99
Экономия: -68,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 118
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 43
Всего: упаковка (1)
439,99
Экономия: -83,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Катеринополь, ул. Соборная, 47
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Калиновка, ул. Независимости, 55-А
Всего: упаковка (1)
404,99
Экономия: -48,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
Всего: упаковка (1)
439,99
Экономия: -83,10 грн
356,89 грн