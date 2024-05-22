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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер XL, №1 - Харьков (494888) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Административная, 4
Всего: упаковка (1)
422,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
Всего: упаковка (1)
469,99
Экономия: -113,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Героев Крут, 76/2
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -102,10 грн
356,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
Всего: упаковка (1)
270,87
Экономия: -17,39 грн
253,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
274,29
Экономия: -16,40 грн
257,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (1)
458,99
Экономия: -102,10 грн
356,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (1)
261,39
Экономия: -7,91 грн
253,48 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
413,99
Экономия: -57,10 грн
356,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
260,45
Экономия: -13,58 грн
246,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
287,27
Экономия: -9,77 грн
277,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8-А
Всего: упаковка (1)
257,51
Экономия: -10,64 грн
246,87 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
427,00
Экономия: -56,00 грн
371,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
430,99
Экономия: -74,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 42/1
Всего: упаковка (1)
441,99
Экономия: -85,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
Всего: упаковка (1)
449,99
Экономия: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
406,99
Экономия: -50,10 грн
356,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
259,31
Экономия: -47,25 грн
212,06 грн