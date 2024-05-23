Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер L, №1 - Одесса (494887) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
338,75 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
239,68 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
247,32 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
264,29 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
349,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
499,47
Экономия: -94,33 грн
405,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
239,68 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
Всего: упаковка (1)
239,68 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (1)
335,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (2)
325,78 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
160,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
486,26
Экономия: -56,68 грн
429,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Всего: упаковка (2)
239,68 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
329,15 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: упаковка (1)
160,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
239,68 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
431,98
Экономия: -41,62 грн
390,36 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
Всего: упаковка (1)
337,87 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (2)
338,85 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Раздельная, ул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Всего: упаковка (1)
347,30 грн