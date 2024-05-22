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Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILEЦены в аптеках

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDTEXTILE 8506 размер L, №1 - Львов (494887) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
559,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
431,53
Экономия: -41,17 грн
390,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
478,94
Экономия: -65,12 грн
413,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
502,38
Экономия: -73,74 грн
428,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
428,21
Экономия: -38,19 грн
390,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
486,03
Экономия: -63,03 грн
423,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
497,69
Экономия: -44,91 грн
452,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
264,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
472,07
Экономия: -82,79 грн
389,28 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 6
Всего: упаковка (1)
471,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
488,05
Экономия: -29,33 грн
458,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
332,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (1)
488,19
Экономия: -35,58 грн
452,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
488,61
Экономия: -27,54 грн
461,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
160,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (1)
346,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
442,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
Всего: упаковка (1)
333,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
323,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Долина, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
329,82 грн